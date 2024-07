Procede l’esproprio per la Via della Musica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo anni di trattative, il Comunerà condi due aree naturali appartenenti a privati. I cittadini chiedevano da tempo la sistemazione"Via", un sentiero che costeggia la roggia al confine con Milano, in mezzo alla natura, e l’accesso alla spondaCava Bernolda che si affaccia su via Lario. Entrambi i luoghi saranno sistemati e resi accessibili per passeggiate in mezzo al verde. L’Amministrazione, come promesso nel programma di mandato, ha deciso di acquisire le due aree e ha definito l’indennità provvisoria di esproprio, tramite l’incarico a un professionista. Per il camminamento del lago è pari a 15.976 euro, per la Viadi 19.160 euro. Si lavora intanto perre all’acquisizione anche del Fontanile Battiloca.