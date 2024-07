Associazione Serpaglio Lichtenberg presenta | Arte Kunst Val Taro Plus 2024

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Dal 4 agosto al 3 novembrel’la quarta edizione del festivalValnel Comune di Bedonia, in provincia di Parma. L’inaugurazione si terrà domenica 4 agosto, alle ore 17.00.Val? Per il festival, è stata ideata e realizzata la cosiddetta Palazzina dell’nel centro del paese (Piazza 4 Novembre). Un palazzo storico, chiuso per oltre quarant’anni e portato a nuova vita attraverso l’e la cultura. Quattro le mostre che animeranno la quarta edizione diVal: la collettiva Shock, Pop & History,. Le opere di autori storicizzati e artisti del presente; la personale Out of Time del fotografo Matthias Langer; la mostra Il sole nei colori di Roberta Cavalli e la mostra Rinascere dello scultore bosniaco Mirsad Herenda.