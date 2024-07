La cultura naviga sul grande fiume Tornano gli appuntamenti di ’Scorre’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Lafluisce lungo il Po. Dal 31 agosto al 22 settembre torna infatti nei Comuni di Boretto (Reggio Emilia), Mesola, Goro e Bondeno (Ferrara) e Sissa Trecasali (Parma) il festival, con decine di eventili- da concerti all’alba a dibattiti, da gite in barca a momenti gastronomici- sullo sfondo del. L’iniziativa, nata nel 2020 in piena pandemia per mantenere la convivialità in spazi aperti è giunta alla quarta edizione promossa dalla Regione e realizzata da Per (Promoter Emilia-Romagna). Tra i protagonisti della kermesse Raf, Cristina D’Avena (foto), Orchestra Toscanini Next, Giuseppina Torre, Gherardo Colombo, Duilio Pizzocchi: si inizia a Bondenno (5-8 settembre), poi Mesola e poi Mesola (Comune new entries) e Goro.