Danza talento e passione Una giovane ballerina da Ferrara all’Opera di Roma

(Di sabato 27 luglio 2024) Alessia Veronesi,ferrarese di tredici anni, dopo aver superato a dicembre 2023 l’audizione a livello nazionale con più di trecento candidati, é stata selezionata per studiare una volta al mese, il sabato e domenica, da gennaio a maggio 2024, con i maestri della scuola didel Teatro dell’Opera di. Questa selezione è stata ideata, voluta e seguita dalla direttrice della scuola diEleonora Abbagnato, approcciando tutte le discipline che fanno parte del curriculum di studi dei corsi professionali. Per Alessia questa occasione è stata un trampolino di lancio e a fine percorso ha ottenuto l’ingresso vero e proprio nella scuola didel Teatro dell’Opera di, facendosi notare per ile la preparazione tecnica. Un anno importante per lei, che si conclude con questa grandissima opportunità.