Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali sabato 27 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)DIITALIA27TIRO A SEGNO Ore 11.00: finale carabina mista 10 metri Per l’Italia è già tanto esserci nella gara mista della carabina 10 metri, perché la qualificazione di Barbara Gambaro è arrivata solo in extremis e grazie ad una serie di incredibili incastri nel ranking mondiale. Danilo Dennis Sollazzo è uno dei migliori tiratori in circolazione, ma oggettivamente le coppie cinesi ed indiane, senza dimenticare la Norvegia, appaiono di un’altra categoria. Riuscire ad entrare in una finalina per il bronzo sarebbe un gradito colpo a sorpresa.diGambaro/Sollazzo 1% TUFFI Ore 11.00: finale 3 metri sincronizzato femminile L’Italia cala subito una delle sue migliori carte in questo sport.