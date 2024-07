Bologna due ruote di felicità L’impresa del tifoso ciclista | In bici fino al ritiro di Valles

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini(Bolzano) I francesi la chiamano ‘hors catégorie’ e nel gergo ciclistico indica le salite più ostili. Con le scalate in Champions, la stagione delpuò rientrare in questa definizione. "Ci aspetta un gran premio della montagna, ma ho visto Italiano in allenamento e ha davvero un bel caratterino, lui lì. Forse è quello che ci voleva", dice Oriano Tommasoni, 69 anni e una passione viscerale per il rossoblù: quella benzina dell’anima che gli ha fatto affrontare 400 km incletta sulle ali della. "Volevo raggiungere la mia squadra del cuore e ci sono riuscito". Oriano, ci racconti il suo pellegrinaggio rossoblù. "Da Calderino, casa mia, ho pedalatoalla stazione didove ho preso un treno per Padova perché in queste giornate così calde non potevo affrontare un tratto di pianura padana rovente.