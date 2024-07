LIVE – Cronometro femminile ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Latestuale della, valida per i Giochi Olimpici di. Italia che proverà ad entrare nella corsa alle medaglie con Elisa Longo Borghini, vincitrice del Giro d’Italia women, ma non specialista della velocità. La grande favorita è la belga Lotte Kopecky, più adatta al percorso della prova (32.4 km da Les Invalides a Pont Alexandre III), principale avversaria al Giro di Longo Borghini. La candidata a togliere l’oro dalle mani di Kopecky è Chloe Dygert, campionessa mondiale in carica e molto adatta al percorso. L’incognita è la sua condizione fisica, dal momento che sono solo tre le sue apparizioni in questa stagione. Longo Borghini si dovrebbe inserire nel gruppo di cicliste sotto Kopecky e Dygert insieme all’olandese Demi Vollering, alla britannica Anna Henderson e all’australiana Grace Brown.