Invest in Tuscany presentato il bando regionale da 10 milioni di euro

(Di sabato 27 luglio 2024) Far crescere gliimenti stranieri in ricerca, sviluppo e innovazione in Toscana. E’ questo l’obiettivo delche è statooggi (26 luglio) a Firenze e che prevede contributi fino a un totale di 10di. Destinatarie delsono le medie-grandi imprese a capitale estero, cioè le aziende in cui l’itore straniero possiede almeno il 10 per cento delle azioni ordinarie, in partnership con almeno una Pmi. L’obiettivo è quello di stimolare la nascita o lo sviluppo delle loro attività innovative nella nostra regione in vari ambiti: dall’intelligenza artificiale alla transizione energetica, dalla sostenibilità ambientale alla ricerca e sviluppo di nuove terapie o dispositivi medici sino all’innovazione di processo e prodotto in vari altri settori).