La scommessa sull’aviazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Boeing prevede grande crescita nei prossimi vent’anni e l’Italia ha tanto da guadagnare. In primis a Grottaglie, dove oggi la produzione è rallentata. A patto, però, di non mantenere una posizione ambigua: guardare troppo ad Airbus senza esserne parte. Il costruttore aeronautico Boeing prevede un fabbisogno globale di quasi 2,4 milioni di nuovi piloti commerciali, tecnici e personale di bordo nei prossimi vent’anni. Il documento diffuso durante il salone aerospaziale di Farnborough, che si chiude oggi a est di Londra, ha preso in considerazione il mercato globale suddiviso in Eurasia, Cina e Nord America, aree che rappresentano più della metà della domanda di personale aeronautico fino al 2043.