Lite sull’autobus la polizia ferma subito i fuggitivi

(Di sabato 27 luglio 2024)sul bus nel tragitto fra Loreto e Ancona: parte un pugno e interviene la. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì, quando un autista di un mezzo di trasporto pubblico locale è stato costretto arsi in via Paolo Borsellino per chiamare le forze dell’ordine. Nel bus, verso le 18, era infatti scoppiata un’accesatra extracomunitari. Secondo la ricostruzione ancora in via di accertamento sarebbe partito anche un cazzotto. Giunti sul posto, i poliziotti però non hanno trovato traccia degli aggressori che nel frattempo si erano dati alla fuga. Ma anche grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, un cittadino pakistano di 35 anni, sono riusciti a risalire ad altri due stranieri che l’avrebbero presumibilmente colpito al volto. La Volante li hati poco più avanti: si tratta di un afgano ed un pakistano, rispettivamente di 58 e 33 anni.