Ribaltone in Formula 1 annuncio shock | cambia la classifica

(Di sabato 27 luglio 2024)in1, l’apre a degli scenari importanti già nelle prossime ore. Ecco come potrebbere laNon è un momento positivo per la Red Bull, questo lo sappiamo e lo abbiamo soprattutto visto nelle ultime due uscite del Mondiale: in Inghilterra la vittoria Mercedes, in Ungheria quella McLaren. Insomma, in questa scuderia non si è proprio abituati a non vincere.inUno (Lapresse) – Ilveggente.itE in questa settimana prima della sosta estiva ci sarà il Gran Premio del Belgio nel quale, gli anni scorsi, Verstappen ha avuto dei risultati davvero scintillanti. Invece stavolta la notizia ufficiale è quella di una penalizzazione di dieci posizioni per il campione olandese che arriva anche dopo le parole di Horner, che vi riporteremo sotto, che mettevano in guardia sia Max che tutta la squadra.