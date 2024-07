Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari sabato 27 luglio azzurri in gara programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)27va in scena la prima giornata di gare alledi: si alza ufficialmente il sipario sui Giochi e si assegnano le prime medaglie nella capitale francese. I primi allori verranno messi in palio nellaa squadre miste della carabina 10 metri (10 metri), seguita dai 3 m sincro femminile per quanto riguarda i tuffi. Ci aspetta poi un ricco pomeriggio con le due cronometro individuali per quanto riguarda il ciclismo, il judo (48 kg femminile e 60 kg maschile) e la finale di rugby a 7 maschile. Serata rovente con le prime finali di nuoto (400 stile libero e 4×100 sl per entrambi i sessi) e le finali di scherma (spada femminile e sciabola maschile). Da non perdere un interessantissimo Italia-Brasile di volley maschile e le qualificazioni di ginnastica artistica maschile.