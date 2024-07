Casa di riposo Margherita Lancellotti resta presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ildel consiglio comunale Sauro Falzetti ha convocato la prossima seduta consiliare per lunedì alle 17, al teatro Piermarini. Nel frattempo con decreto del sindaco è stato rinnovato il cda della Fondazione Tommaso De Luca – Enrico Mattei, che gestisce ladi. Come rappresentanti di espressione della maggioranza sono stati confermati la(nella foto con il viceuscente Egidio Montemezzo e il sindaco Denis Cingolani) e Maria Laura Coicchio, affiancati da Marco Basilissi e da Lara Zamparini, mentre per la minoranza ci sarà Pietro Valeriani. Inoltre, è stato confermato Egidio Montemezzo di nomina dell’ordinario diocesano, mentre per l’associazione Mutilati e invalidi di guerra, combattenti e reduci subentra Stefania Pedica. Altra nomina è stata fatta nell’ambito dell’Amat, dove rappresentante sarà Paola Giorgi.