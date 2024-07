Canottaggio oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari sabato 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)27, si alza il sipario sulalledi: in programma dalle ore 09.00 le batterie delle prime sei specialità. Esordio per il singolo senior, il doppio senior ed il quattro di coppia senior, sia al maschile che al femminile. Saranno subito intre equipaggi dell’Italia: alle 11.40 il doppio senior maschile di Nicolò Carucci e Matteo Sartori, alle 12.00 il doppio senior femminile di Clara Guerra e Stefania Gobbi, alle 12.40 il quattro di coppia senior maschile di Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.