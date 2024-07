Calendario nuoto oggi orari Olimpiadi 2024 | programma sabato 27 luglio tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)27, inizierà ildelalledi Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-1 l’Italia vorrà cominciare con il piglio giusto. La compagine tricolore si presenta a questa rassegna a Cinque Cerchi, reduce dall’ultima nella quale aveva conquistato sei podi. Oggettivamente, sarà complicato replicare, ma la squadra guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, vorrà ottenere quell’oro che nell’edizione in Giappone non c’è stato. Fari puntati sui 100 rana uomini con Nicolò Martinenghi che andrà a caccia della qualificazione in Finale di una distanza nella quale tre anni fa conquistò il bronzo olimpico. Altro momento molto importante sarà quello in cui i ragazzi della 4×100 stile libero maschile dovranno confrontarsi con le migliori rappresentative del mondo.