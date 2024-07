’Agricoltura intelligente’ | il patto | Il capitale umano prima di tutto Ecco la strada verso il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) "Ilsi deve servire di ciò che iltecnologico è in grado di offrire". È questa lailche ldeve percorrere secondo il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ieri mattina è intervenuta al convegnoIntelligente – Internazionalizzazione dei modelli competenze e, tra sfide reali e opportunità digitali’, organizzato nella sede di Jolanda da BF spa. Unache l’azienda ha già intrapreso, dando vita a due specifiche società come come BF International e BF Educational e riconoscendo il fondamentale ruolo ricoperto dalla formazione e dalla ricerca scientifica in questo particolare momento storico ricco di sfide e minacce per il settore agricolo, ma anche di grandi innovazioni che possono, se utilizzate adeguatamente, contribuire al miglioramento delle pratiche in campo.