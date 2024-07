Alessia Mesiano – Gizem Ozer in tv boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale 

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Alle 20:48 di oggi, sabato 27 luglio,debutterà nel tabellone dei 60kg die lo farà contro la turca. Un’avversaria da non sottovalutare per la pugile di Latina, che in caso di vittoria tornerà sul ring lunedì 29 luglio alle 15:46 contro l’irlandese Kellie Harrington. Il margine per sognare c’è, ma servirà la prestazione perfetta contro la turca, che ha vinto il bronzo ai Giochi Europei di Cracovia. Di certo, il palmares diè di quelli importanti. Spicca l’oro mondiale, conquistato nel 2016 ad Astana nei 57 kg, ma in bacheca figurano anche tre bronzi: due iridati e uno continentale. Ora alla prima partecipazione a cinque cerchi, l’obiettivo è sognare e spingersi il più avanti possibile.