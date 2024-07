Cambia la cartolina di Rimini sud Folla per il Parco del mare E un nuovo vestito per le Regine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Parchi eperre il volto della zona. Giovedì sera erano oltre un migliaio le persone che hanno partecipato all’inaugurazione ufficiale deldelnel tratto 6, quello a Bellariva nella zona davanti alla ex colonia Murri. La giunta era presenta in massa, con il sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori Morolli, Frisoni, Bragagni, Mattei e Magrini. Il sindaco davanti allaradunata aldelha parlato di "segnale straordinario che segue la direzione che come Giunta ci siamo dati di investire con forza sul comparto disud, su tutta la parte di città che va da Bellariva a Mira. E’ un segnale, ma non è abbastanza: per questo mi proietto già all’autunno, quando inizieranno i lavori del tratto 7 fino a Rivazzurra, con gli interventi di risanamento idrico fognari del Psbo. Continuiamo a guardare avanti".