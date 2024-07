Fondazione Dino Zoli di Forlì inaugura BODY SCULPTURE

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Lunedì 2 settembre alle ore 19 negli spazi delladi(S)CUL(P)TURE, prima mostra personale di Francesca Fini in città, proposta come prologo di Ibrida – Festival Internazionale delle Arti Intermediali, in programma a Forlì dal 19 al 22 settembre.di(S)CUL(P)TURE “Dopo l’esposizione dello scorso anno dedicata alle macchine del pre-cinema e alle animazioni di Virgilio Villoresi, passiamo all’interazione tra umano e tecnologia con un’artista totale come Francesca Fini, che spazia dalla performance art all’intelligenza artificiale», spiegano Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, direttori artistici di Ibrida Festival. «Fini ha partecipato diverse volte ad Ibrida con opere e performance. Ha creato anche l’immagine dell’edizione 2024 del Festival.