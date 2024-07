Ruba i soldi del risarcimento ai suoi clienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Portati al pronto soccorso del San Gerardo dopo essere stati investiti sul monopattino, sono stati contattati al telefono da un sedicente avvocato, in passato presidente di una onlus per la tutela delle vittime della strada in Brianza, che si è offerto di seguire la loro pratica per ildei danni. Circa 60mila euro che le società di assicurazioni hanno effettivamente pagato, ma che i due beneficiari non hanno mai visto. È l’accusa che due pakistani, un 49enne residente a Nova Milanese e un 32enne domiciliato a Seregno, hanno scritto nero su bianco affidandosi ad una querela presentata dall’avvocata Micaela Perego alla Procura di Monza nei confronti di A.V., 39enne di Seveso, chiedendo di procedere con un’indagine per appropriazione indebita e il sequestro preventivo della somma ritenuta illegalmente sottratta.