Dieci anni senza ’Spitfire’ La mamma | Aveva il dono di trasmettere allegria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Torna lo ‘Spitfire contest’. E, la memoria di Alessio Lunardini, illuminerà il mondo dell’hip hop e della breakdance nei giorni in cui il breaking – la versione competitiva della breakdance – farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Parigi. Adalla scomparsa del baby campione di breakdance, avvenuta il 26 maggio 2014 dopo un incidente a Ravenna mentre si recava a scuola in bicicletta, l’emozione è ancora viva. Quel cordoglio e quel dolore si sono immediatamente trasformati in qualcosa di concreto per i giovani e gli appassionati di cultura hip hop. Ecco dunque che l’undicesima edizione del contest si terrà oggi, a partire dalle ore 16, al bagno Peter Pan di Marina di Ravenna.