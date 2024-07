Il ’nuovo’ Codice rosso Protezione immediata alle vittime di violenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Decide il prefetto. Con immediatezza. Valuta la denuncia fatta dalla persona vittima didi genere e, il prima possibile, stabilisce la forma dida adottare nei confronti della vittima di quella. Secondo un processo che corre sì parlo all’azione dell’autorità giudiziaria, ma che in questo caso si avvale dell’immediatezza dell’intervento, soprattutto in realtà dove l’intervento delle procure si può rivelare più macchinoso. Nella nostra provincia, nella scorsa settimana, in due casi il prefetto Emanuela Saveria Greco per la prima volta ha applicato queste misure di "vigilanza dinamica" previste dalla riforma al, a tutela delle donne e delladelladomestica. E’ una forma diche la legge del 2023 prevede, in più rispetto a quanto già ilstabiliva prima di quella data.