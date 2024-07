Barriere anti-rumore sulla ferrovia | Via dopo anni di battaglie e firme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024)di attesa, ecco il lieto annuncio: lungo la linearia, all’altezza di San Giuliano, arriveranno lefono-assorbenti per abbattere ilprodotto dai treni in transito e migliorare la qualità di vita dei residenti. "Nell’ambito di un incontro in Regione, alla presenza anche di Rfi che materialmente realizzerà l’opera, sono stati confermati i lavori, con avvio nei primi mesi del 2025 - riferisce Andrea Garbellini, assessore sangiulianese a Opere pubbliche e viabilità -. La barriera si estenderà nel complesso per 1,2 chilometri dalla stazioneria di San Giuliano Milanese fino al parco di via Indipendenza, a Borgolombardo. Il manufatto sarà intervallato da vetrate, per non sottrarre luce e mitigare l’impatto visivo". È presumibile un nuovo summit tra enti, in autunno, per fare il punto della situazione.