Boxe - Europei Elite Belgrado 2024 | tre italiani in semifinale

(Di giovedì 25 aprile 2024) Italia protagonista alla Hall Aleksandar Nikolic “Pionir” di, dove si stanno svolgendo glidi. Nella giornata di mercoledì si sono chiusi i quarti di finale, con due vittorie e due sconfitte per i colori azzurri. Vittoria per Remo Salvati nei 75 kg contro l’ungherese Mester con il punteggio di 4-1, stesso score con cui Vincenzo Lizzi nella categoria -86 kg ha avuto la meglio sull’armeno Hartunyan. Per entrambi gli azzurri c’è quindi la certezza di una medaglia, sogno che è invece sfumato nei quarti di finale per Giuseppe Canonico che nei -57 kg si è arreso all’altro armeno Bazeyan sempre per 4-1. Sconfitta per 5-0 invece per Tommaso Sciacca, che nei -54 kg è stato sconfitto dal bulgaro Radaev. Nella giornata di giovedì spazio quindi alle semifinali. Salvati se la vedrà ...