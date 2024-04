(Di giovedì 25 aprile 2024) I belli e impossibili sono loro,Davies eBoutella, oltre a Giacomo Gianniotti inseguito non poco per un selfie. E ieri il pubblico lucchese insieme a tanti turisti anche stranieri hanno potuto apprezzarli a lungo nella scena più volte ripetuta di fronte alla facciata della chiesa di San. Palloncini blu, una scolaresca in divisa con grembiulino mono tono e grande fiocco bianco, e loro,, a braccetto con Dustin Hoffman a guardare rapiti la sommità della chiesa – e tutti a chiedersi cosa avrebbero dovuto “vedere“ – e poi a simulare un improvviso spavento che li fa indietreggiare. Il pubblico rapito è stato invitato più volte al silenzio prima del conto alla rovescia e poi del classico “Action“ per la macchina da presa. Tanta curiosità e altrettanta accoglienza. ...

Affollato set in S.Michele. Occhi su sofia e jonno - I belli e impossibili sono loro, jonno Davies e sofia Boutella, oltre a Giacomo Gianniotti inseguito non poco per un selfie. E ieri il pubblico lucchese insieme a tanti turisti anche stranieri hanno ...lanazione

Anche via Roma e Palazzo Cenami diventano set per Greenaway - Riprese a Lucca per film internazionale con Dustin Hoffman ed Helen Hunt. Supporto tecnico comunale per ridurre disagi. Divieti circolazione in centro storico. Comparsa anche scrittrice locale Linda L ...lanazione

Film di Peter Greenaway, avanti con le riprese in centro storico: oggi il ciak a Palazzo Cenami - Proseguono in centro storico le riprese del film internazionale di Peter Greenaway con i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, affiancati da attori del calibro di sofia Boutella, Giacomo Ganniotti ...lagazzettadilucca