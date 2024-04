Gli Usa approvano gli aiuti per Ucraina - Israele e Taiwan | 95 miliardi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto dimilitari ed economici per l`, pari a 61di dollari, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano diapprovato, per complessivi 95di dollari, comprende anche fondi per, nonché un vero e proprio ultimatum sulla diffusione di TikTok in Usa, ed ha ricevuto un sostegno schiacciante al Senato. "Finalmente, finalmente, finalmente. Stasera, dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena, l`America manda un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle", ha esultato il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer.Joe Biden ha promesso di promulgare questo testo, adottato pochi giorni prima dalla Camera dei ...