Torna dal 25 al 28 aprile la Fiera del Crocifisso Ritrovato | per il centro storico di Salerno tuffo nel Medioevo

(Di martedì 23 aprile 2024) Dame e cavalieri, paggi e giullari, vestiti di porpora e verde, blu e indaco: saranno più di 150 i figuranti in abiti d’epoca medievali che apriranno il cortedi “Mille più – unnel”, ovvero la XXXII edizione delladel. A loro bisogna aggiungere oltre 100 artisti professionisti, tra artisti di banco e itineranti, tra giullari, cantastorie, musicisti. Quella che è ormai attestata tra le maggiori fiere medievali d’Italia è in programma dal 25 al 282024 neldi. La manifestazione, organizzata dalla Bottega San Lazzaro, è sostenuta da: Comune di, Camera di Commercio, CNA, Regione Campania, Provincia di ...

torna uno degli eventi più attesi del calendario culturale di Garbagnate Milanese : la rassegna Libri in Corte, giunta quest’anno alla nona edizione. Tre giorni di letture, incontri con autori e autrici di spicco e laboratori per bambini e ragazzi organizzati da venerdì 3 a domenica 5 maggio , dall’amministrazione comunale negli spazi della Biblioteca Civica Corte Valenti, in via Monza 12. Ad aprire la manifestazione, venerdì 3 maggio alle ore 9 ... (laprimapagina)

Crollo delle temperature e neve in collina ma per il Ponte della Liberazione ci sarà un graduale miglioramento (repubblica)

Un sorriso smagliante in mezzo ad un biennio di mezzi sorrisi e rimpianti: non sarà il Motomondiale, ma Lorenzo Dalla Porta ha mostrato di essere ancora iper-competitivo e di essere capace di vincere, se messo nelle giuste condizioni. Il pilota di Montemurlo ha partecipato a sorpresa al Junior GP World Championship di Misano in sella alla Yamaha. Ed è salito sul gradino più alto del podio, in un weekend galvanizzante in cui tutto è andato ... (sport.quotidiano)

Davide Saitta Torna in Sicilia, sarà il palleggiatore della Saturnia Acicastello - Dopo 21 anni passati in giro per il mondo a calcare i taraflex dei templi del volley nazionale e internazionale il regista Davide Saitta, catanese classe ’87, Torna in Sicilia per indossare la maglia ...catanianews

Da Nicola Savino a Tananai, Rovazzi e Alessandro Cattelan: la festa Scudetto dei tifosi vip interisti (e non solo) - I nerazzurri lo hanno fatto nel modo più dolce possibile, battendo il Milan “in trasferta” e festeggiando, per la prima vola nella storia del calcio italiano, uno Scudetto dopo un derby stracittadino.deejay

Doppio sold out al The Cage per Modena City Ramblers e Teenage Dream: Aida nel weekend - È sold out il tradizionale appuntamento con la Festa della Liberazione targata The Cage: come ormai da anni il 24 aprile sera il live club livornese ...gonews