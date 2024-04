Serie A - anticipi e posticipi della 35ª giornata | la data di Roma-Juventus

NON PERDERTI IL DERBY DI MILANO CON LA PROMO DAZN I PRIMI 4 MESI A 19,90 € AL MESE INVECE DI 34,99 €. ATTIVA ORA. Dopo l'esito dei quarti di finale della UEFA Europa League (con le qualificazioni alle semifinali di Roma ed Atalanta) e della Conference League (con il pass ottenuto dalla Fiorentina), la Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il calendario della stagione 2023 / 2024 . Potrai seguire gli incontri della 33a e 34a Giornata in diretta ... (digital-news)

Nella giornata di martedì 23 aprile la Lega Serie A renderà noti anticipi e posticipi e dunque gli orari di tutte e dieci le partite della 35a giornata di campionato. Lo apprende Sportface da fonti qualificate. La programmazione sarà definita in seguito all’esito del derby Milan-Inter, in modo tale da assumere la decisione migliore a livello logistico per la partita che coinvolge l’Inter, in relazione alle possibilità di vincere lo scudetto ... (sportface)