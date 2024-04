Iraq - Hezbollah lancia razzi contro base Usa in Siria | È solo l’inizio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una serie di “attacchi missilistici” sono partiti da un’area a nord di Modul, nel distretto di Zummar inunamilitare statunitense situata nel nord-est della. Ad annunciarlo è stato un funzionario della provincia di Ninive, insieme alle forze di sicurezza irachene. Immediato il ritrovamento del veicolo utilizzato per effettuare il lancio L'articolo proviene da Il Difforme.

Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Gli Stati Uniti risponderanno all'attacco contro i militari americani in Giordania. Il presidente Joe Biden ha deciso come rispondere all'azione ...

Le notizie di mercoledì 31 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Liliana Segre: «Non rispondo delle azioni di Israele »

Il presidente vuole evitare «una guerra più ampia in Medio Oriente». La Casa Bianca: «La replica potrebbe essere a fasi e livelli diversi»

Dopo mesi di attacchi per ‘vendicare il massacro a Gaza’, la milizia irachena delle Brigate Hezbollah ha Deciso di fermare gli attacchi contro le forze armate degli Stati Uniti. La decisione, ...

