Scurati - lo strafalcione clamoroso | Vittimaria - cosa vuol dire davvero

(Di domenica 21 aprile 2024) Davanti alla folla osannante de "La Repubblica delle idee", la kermesse del quotidiano che più lo ha difeso nella polemica strumentale sulla (inesistente) censura di Tele-Meloni, Antoniosi lancia in un discorso accorato ma cade - ironia della sorte per uno scrittore vincitore del Premio Strega - in uno scivolone lessicale. "Io non ho mai gridato al lupo, dicendo 'stanno tornando fascisti e squadristi, perché ho studiato e raccontato a lungo il fascismo storico di 100 anni fa per fare queste previsioni estremistiche e avventate, ma devoche questo tipo di aggressione è una forma di violenza", arringa l'autore di "M. Il figlio del secolo" commentando le polemiche suscitate dal caso del monologo saltato nella trasmissione Rai Chesarà e il post che ha dedicato alla vicenda la premier Giorgia Meloni. "Un privato cittadino si sente ...