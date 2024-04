Salernitana nel ‘B’aratro | la corsa salvezza si è fermata con l’esonero di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 aprile 2024) Laè ‘ufficiosamente’ in Serie B e la matematica potrebbe arrivare già dalla prossima giornata. E’ ormai ai titoli di coda una stagione travagliata per il club granata, iniziata male e finita peggio. La 33ª giornata di Serie A condanna quasi definitivamente laalla Serie B: la sfida dell’Arechi contro la Fiorentina si è conclusa sul punteggio di 0-2 con i gol realizzati da Kouame e Ikone. La squadra di Vincenzo Italiano vince una partita senza grossi obiettivi e si porta al 9° posto con 47 punti. Laè sempre più ultima con un rendimento horror: in 33 partite ha conquistato appena 15 punti frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 22 sconfitte, appena 26 gol realizzati e 70 subiti.dil’ultima follia La stagione dellaè ...