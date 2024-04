Borse europee - profitti in calo del 12% ma le banche salvano Piazza Affari

Piazza Affari in profondo rosso con preoccupazioni per la risposta di Istraele all’Iran. Intanto in Germania torna la fiducia degli investitori con l’indice Zew superiore alle attese. Negli Usa ... (ilsole24ore)

Tecnologia: Bending Spoons, Borse di studio per 100mila euro a ragazze Ue - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Bending Spoons, azienda italiana sviluppatrice di applicazioni per dispositivi mobili, annuncia un nuovo programma di Borse di studio indirizzato a giovani ...borsaitaliana

Gerry Cardinale, il Milan e gli affari: «La mia ricetta Progetti a lungo termine tra sport e media» - Parla il proprietario del club rossonero: «Credo nel modello della public private parntership, cioè l’unione tra comunità, tra chi ha i soldi e chi non li ha» ...ilsole24ore

AVEZZANO, FINANZIATO DALL’UE IL PROGETTO GREEN DEL COMUNE: IN PALIO 12 Borse LAVORO PER I GIOVANI - AVEZZANO – Il Comune di Avezzano (L’Aquila), ottiene quasi 70 mila euro dalla Commissione Europea per il progetto “Green & Social HUB” e apre le porte ai giovani in cerca di lavoro. Questa – si legge ...abruzzoweb