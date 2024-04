VIDEO | Charlotte Flair si allena al Performance Center - procede il suo recupero

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 aprile 2024)è ferma causa infortunio al ginocchio dallo scorso mese di dicembre. A inizio anno si è sottoposta ad intervento chirurgico e ha poi iniziato il percorso di. Due settimane dopo l’operazione è tornata in palestra e da lì in poi le sue condizioni stanno progressivamente migliorando. “The Queen” ora si stando aldi Orlando e ha condiviso sui social alcuni momenti dell’mento. Non è chiaro ancora quando potrà tornare sul ring, ma la riabilitazionebene. Qui sotto il. The Queen al PC pic.twitter.com/1do2nlapyb—(@MsWWE) April 19, 2024