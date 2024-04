Omicidio di Davide Cesare - il Dax ucciso nella notte nera

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 aprile 2024) L’dirisale al 16 marzo del 2003, quando il militante del centro sociale O.R.So. fu colpito con 13 coltellate. L’di– Ilcorrieredellacittà.com Insieme alla vittima, furono colpiti altri tre giovani, uno dei quali in maniera gravissima.morì a 26 anni, lasciando una bambina di sei e la compagna. L’di Dax, conosciuto da tutti come Dax, è un operaio di Rozzano, Milano. Ha una bambina di sei anni, lavora come operaio e camionista. Frequenta il centro sociale O.R.So. (Officine della resistenza sociale) di via Gola, a Milano. La sera del 16 marzo del 2003,viene assassinato ...