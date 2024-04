Segnalazione al Ministero - ma ormai è tardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le associazioni Aipai (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Italia Nostra, Save Industrial Heritage e Spazi Indecisi) ci hanno provato fino all’ultimo, inviando martedì scorso al Ministro della Cultura unarelativa all’abbattimento delle torri Hamon. "La perdita di tali architetture, che sono dei veri e propri monumenti del costruito industriale, rappresenta un grave danno per il patrimonio culturale – dichiaravano in una nota – , poiché esse posseggono tutti i requisiti previsti dall’art. 10, comma 3, lettera d, del DLgs 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio non vi è dubbio infatti che le stesse, per le loro qualità architettoniche, tecnologiche e costruttive, nonché per quanto rappresentano nella storia dell’industria, rivestano un interesse particolarmente importante nell’ambito ’della scienza, della tecnica, ...