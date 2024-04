L’omaggio Pino Brizi - eroe del 2° scudetto Macerata gli intitola lo stadio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Quindici anni di militanza e 389 presenze in viola (secondo solo ad Antognoni), il primodella Fiorentina “festeggiato” da tifoso, un altro conquistato come protagonista: tra i grandi personaggi della storia viola, Giuseppe “merita un posto d’onore.(scomparso 2 anni fa) ha giocato solo in due squadre: Maceratese e Fiorentina. E’ quindi anche undel calcio di, tanto che e la sua città ha deciso di dedicargli loHelvia Recina, con una cerimonia che si terrà oggi alle 15.30.

