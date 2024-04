La Vespa 140th of Piaggio non è una Vespa come tutte le altre

(Di giovedì 18 aprile 2024) , perché è stata costruita nello stesso numero di esemplari del suo nome, che non è casuale ma celebra i 140 anni dell'azienda di Pontedera, e verrà venduta solo per quattro giorni: da oggi a 9.500 euro.avere laofAverne una non sarà facile: una possibilità è collegarsi al sito ufficiale della, l'altra è andare a Pontedera e recarsi alVillage, ovvero l'epicentro deiWorld Days 2024. Dal 18 al 21 aprile, infatti, nella cittadina dove laviene prodotta ininterrottamente dal 1946, è in programma il grande raduno mondiale che riunirà migliaia di vespisti provenienti da 66 Paesi e cinque continenti. Press Office ...

