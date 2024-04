(Di giovedì 18 aprile 2024) "Le? In via d’perché prolificanoe b&bpagati dal Comune con tre milioni di euro, nonostante ci siano 188 alloggivuoti". È quanto emerso dal report sull’emergenza e la politica abitativa popolare, presentato da Francesco Auletta e Giulia Contini della lista Una città in Comune. "Tre milioni di euro solo negli ultimi due anni spesi per albergazione – dice Auletta – , e 188 alloggi pubblici vuoti. Ecco i numeri sull’emergenza abitativa. Quantesi possono ristrutturare con 1.431.047,60 euro? È quello che ci chiediamo analizzando i soldi pubblici che la giunta Conti ha speso solo nel 2023 per albergare 218 persone, di cui 96 minori. Nel 2023 sono stati albergati 82 nuclei familiari e sono fuoriusciti ...

Ancona Un ammanco per le casse del Comune di circa 800mila euro . È la scoperta fatta dai tecnici di Largo XXIV Maggio impegnati in un?intensa attività di verifica degli inquilini... (corriereadriatico)

Case popolari a Pisa: "In via di estinzione. Proliferano alberghi e b&b emergenziali" - La denuncia di Una Città in Comune e Unione Inquilini: "188 alloggi pubblici vuoti, 82 famiglie ancora ospitate in hotel" .lanazione

Via Bordoni, Case popolari. Arriva l’ok per l’intervento - La delibera approvata lunedì: 2,13 milioni di lavori, cantiere gestito da Acer. In consiglio comunale anche l’adozione nel nuovo Pug: "Siamo alla fase finale".ilrestodelcarlino

Bologna e il metà mandato di Lepore: «Disagi inevitabili ma tempi rapidi. Così cambieremo il volto della città» - Il sindaco risponde alle mail dei lettori: «Facciamo le cose, era peggio quando tutto era fermo, i tempi saranno rapidi. Sul Passante ci tuteleremo. Terremo conto delle richieste ambientali» ...corrieredibologna.corriere