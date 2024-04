Aiutare la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’’Istituto di Candiolo - IRCC - è un’eccellenza di livello mondiale per quanto riguarda lasul. In questo laboratorio vengono investiti tutti i soldi donati grazie al 5x1000 allaper lasul. Tutto questo ha dato la possibilità a 275tori, italiani e non, si lavorare insieme su un tema davvero fondamentale e vitale, in questo caso più che mai. La grande eccellenza di questo centro è dimostrata anche dai tanti “cervelli di ritorno”. Molto spesso sentiamo parlare di “cervelli in fuga”, che sono tutti gli italiani che preferiscono andare a lavorare all’estero per le condizioni lavorative o le possibilità. Questo centro, invece, ha dimostrato che si può faread altissimo livello anche nel ...