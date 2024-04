Inflazione | confermata frenata al 2 | 4% a marzo nell’eurozona

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (askanews) – Eurostat ha confermato il calmieramento dell’media dell’area euro al 2,4% a, dal 2,6% registrato a febbraio per la crescita dei prezzi su base annua. Con un comunicato, l’ente di statistica europea ricorda che un anno prima nello stesso mese l’si attestava al 6,9% tra febbraio ei prezzi hanno segnato un incremento dello zero ridotto percento. I dati sono in linea con la stima preliminare e inferiori alle attese precedenti a quest’ultima. Alla luce dei continui calmieramenti dell’, la Bce ha lanciato ripetuti segnali sull’orientamento a tagliare i tassi di interesse a giugno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.