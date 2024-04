Vigneti monitorati dallo spazio Il progetto di agricoltura 5 0 di Cantina di Venosa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 aprile 2024) Dopo le profondità del mare,disi sposta nello. O quasi. Dopo aver sperimentato le potenzialità dell’affinamento a 50 metri di profondità nelle acque di Portofino per sei mesi con l’Aglianico del Vulture Carato con ildi Underwater Wines, l’azienda presenterà a Vinitaly tre nuove etichette che faranno parte della linea Sentinel. Un Aglianico del Vulture, un bianco della Basilicata Igt e un rosato della Basilicata Igt ottenuti da uve monitorate dal satellite Sentinel2. Di questa nuova linea, 200 mila etichette, per il primo anno, saranno dedicate esclusivamente alla ristorazione, quindi che non potranno essere acquistate nelle enoteche o nel punto vendita dell’azienda. Monitoraggio e raccolta di dati L’utilizzo del veicolo spaziale permette di ottenere un flusso continuo di dati sui ...