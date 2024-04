Condominio | parcheggio della seconda auto e abbandono del veicolo

(Di sabato 13 aprile 2024) Nicola Comite - L'utilizzo del bene comune in, con particolare attenzione ai postie alla loro assegnazione e gestione.

Ti sei mai chiesto se il parcheggio del condominio possa spetta re a tutti i condòmini o meno? Ecco cosa dice la legge . Quando si decide di acquistare una casa in un condominio , si deve tenere conto ... (cityrumors)

Una Lite condominiale, per il parcheggio dell’auto, è finita con un omicidio a Parete, nel Casertano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Aversa, intervenuti sul posto, la ... (ilfattoquotidiano)

AGI - Non era la prima volta che i due litigavano in malo modo. Continui diverbi sempre per quel parcheggio delle auto all'interno del condominio . È quanto sta emergendo nelle ultime ore con le ... (agi)

Il regolamento contrattuale trascritto ha efficacia anche in caso di mancata allegazione all'atto di vendita - In caso di regolamento condominiale di origine contrattuale non riportato né citato negli atti di compravendita successivi al primo, si richiede se le clausole del regolamento, soltanto inserite nell' ...corriere

Monza, l’amministratore comunale lucchetta il cancello di 118 box: cos’è successo nel quartiere San Giuseppe - L’area garage in via Goldoni 23/B è sprovvista del certificato prevenzione incendi, obbligatorio per legge e questo documento ha portato a una causa legale tra amministrazione condominiale e proprieta ...ilgiorno

Bergamo. Furto in Condominio: arrestati 2 cittadini tunisini di 28 e 19 anni - Nella serata di domenica, personale del locale UPGSP, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio è intervenuto in questa via Scotti, ove dei cittadini avevano segnalato segnal ...lamilano