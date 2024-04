Corsi TFA 2024 | all’Università Link assegnati 2 500 posti per gli insegnanti di sostegno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Entro il 30 aprile è possibile iscriversi al concorso. Le prove selettive dal 7 al 10 maggio. Cresce considerevolmente l’offerta dispecializzati sul. Con il decreto ministeriale 583 del 29 marzo, che disciplina il nono ciclo di specializzazioni, gli slot arrivano a sfiorare i 33 mila. Il provvedimento, in particolare, ha destinato ben 2.500degli Studi, di cui 1.350 per la scuola secondaria di secondo grado, 750 per la scuola secondaria di primo grado, 250 per la scuola primaria e 150 per la scuola dell’infanzia. L'articolo .

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) aprono a breve e Orizzonte Scuola è al tuo fianco per aiutarti a districarti tra le novità e le ... (orizzontescuola)

Le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) aprono a breve e Orizzonte Scuola è al tuo fianco per aiutarti a districarti tra le novità e le ... (orizzontescuola)

Venerdì 12 aprile alle 14:30 non perdere la nuova puntata di QUESTION TIME , la rubrica di consulenza dedicata al mondo della scuola, in diretta su Facebook e YouTube. L'articolo Domanda GPS 2024 , ... (orizzontescuola)

TFA sostegno 2024, Gilda Insegnanti: “Il pasticcio è servito” - LATINA – «Sull’attivazione del IX ciclo dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno è stato fatto un pasticcio. Per i prossimi due anni le scuole della provincia rischiano di non avere ...radioluna

Chat delle mamme, l’opinione di Belen Rodriguez: “Ho abbandonato subito. Ho visto tre/quattro cose e mi sono completamente spaventata” - Ieri sera, 10 aprile, Belen Rodriguez è stata ospite di Alessandro Cattelan a "Stasera c'è Cattelan" su Rai2. Tra i vari argomenti trattati, c'è stato spazio anche per parlare di scuola e di genitoria ...orizzontescuola

TFA Sostegno 2024: i 24 CFU non sono più necessari, nota MUR - Per accedere ai Corsi di specializzazione sul sostegno del TFA sostegno IX ciclo non sono più necessari i 24 CFU. Lo ha chiarito il MUR tramite una nota. Ecco tutte le novità per i requisiti TFA soste ...ticonsiglio