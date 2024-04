Se i cargo evitano Suez i nostri porti saranno penalizzati

(Di lunedì 8 aprile 2024) È un momento molto difficile per i traffici marittimi a livello internazionale, e nel Mediterraneo in particolare. La situazione geopolitica nel Mar Rosso impatta sulle rotte del commercio mondiale via mare e i primi dati sui noli marittimi parlano di una flessione del 6-7%. È quanto emerso nel rapporto di "Fedespedi economic outlook", l’osservatorio quadrimestrale sull’andamento del trasporto merci internazionale redatto dalla Federazione italiana degli spedizionieri. La crisi diè dovuta ai ripetuti attacchi da parte degli Houthi. Il gruppo controlla il sud dello Yemen in particolare la costa che si affaccia sul Mar Rosso e che conduce allo stretto di Bad al-Mandab, passaggio strategico, insieme a, per il trasporto marittimo internazionale. Sulla base dei dati MDS Transmodal, pubblicati da DynaLiners, nel periodo indicato, le navi passate ...

