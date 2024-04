Scuola | il tempo è elastico nei diplomifici

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 aprile 2024) C’è un recupero accelerato (troppo) di anni scolastici, in particolare al Sud. Ora si prova a correre ai ripari. Ma si lasciano chiudere le pluralistiche scuole private. Se a un esame universitario di microbiologia su 408 candidati vengono promossi solo in 10, evidentemente c’è un problema: forse ci vogliono professori migliori di Roberto Burioni, uno che pensava che fosse più facile morire colpiti da un fulmine che colpiti dal Covid. Se al concorso per diventare magistrati, su 7.300 che si presentano, quattromila si ritirano appena viste le domande, e se poi nei compiti consegnati c’è chi parla di «fragranza del reato», come se l’omicidio fosse una eau de parfum, evidentemente c’è un problema: forse ci vogliono professori migliori di quelli che li hanno accompagnati fin lì. E se nelle università (ma ahinoi, anche in Parlamento) arrivano schiere di persone che espongono un argomento ...