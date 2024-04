Ranking WTA 8 aprile 2024 | Jasmine Paolini sempre in top-15 | Errani vicinissima alla top-100

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una nuova settimana ha inizio e nel tennis femminile troviamola polacca Iga Swiatek a comandare. 10835 i suoi punti nelWTA, a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka (8045), la statunitense Coco Gauff (7205) e la kazaka Elena Rybakina (5848). Swiatek pronta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nella stagione a lei più favorevole, ovvero sulla terra rossa.WTA (TOP-10) 1. Iga Swiatek 10835 2. Aryna Sabalenka 8045 3. Coco Gauff 7205 4. Elena Rybakina 5848 5. Jessica Pegula 4870 6. Maria Sakkari 4195 7. Qinwen Zheng 3995 8. Marketa Vondrousova 3895 9. Ons Jabeur 3658 10. Jelena Ostapenko In casa Italiala n.1 del Bel Paese. La toscana si sta preparando per tornare a giocare sulla terra di Stoccarda (Germania) e provare a mettere ...

Nonostante un torneo non brillante a Miami, Iga Swiatek resta in testa alla classifica WTA: la polacca è ancora largamente al comando davanti ad Aryna Sabalenka e a Coco Gauff. L’unico cambiamento ... (oasport)

Sakkari sale in settima posizione, Collins 'scalatrice' dopo il successo a Miami ROMA (ITAPRESS) - Dieci le italiane in Top 300 nella classifica Wta pubblicata oggi. Jasmine Paolini , fermata al ... (ilgiornaleditalia)

Obiettivo top-100. Sara Errani , nonostante le 36 primavere, non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e la sua lotta in campo continua. La nostra portacolori, dal nobile passato, ha ... (oasport)

Ranking WTA: Paolini sempre n.14, Bronzetti da "best" (n.46). Domina Swiatek - grazie al secondo trofeo WTA della carriera, conquistato sempre a casa sua, a Bogotà, guadagna 22 posizioni e passa dal numero 85 al numero 63, lei che vanta un "best Ranking" di numero 33 siglato

Ranking ATP, Italia vicina al record: 9 Top 100 - L'Italia avvicina il record storico di dieci Top 100 nei PIF ATP Rankings, la classifica ATP basata sui migliori risultati delle ultime 52 ...sport.tiscali

