Medio Oriente | Schlein “Serve subito il cessate il fuoco”

(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un orrore senza fine, di fronte al quale non basta condannare e deprecare. Così come non basta più davanti all’uccisione da parte dell’esercito israeliano di operatori umanitari di WCK.giustizia, punendo chi ha commesso questo crimine di guerra efermare questo massacro dando seguito a quello che ha chiesto anche l’ONU:il. Non c’è altra strada”. Così in una nota la segretaria del PD Elly. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

