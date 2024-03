Verona | tenta di uccidere il compagno per tre volte in una notte | arrestata

(Di martedì 5 marzo 2024) La violenta lite in casa e le coltellate, culminate con l’arresto. Una donna di 34 anni è finita in carcere acon l’accusa dito omicidio nei confronti del. Solo pochi mesi fa la donna aveva denunciato sui social le botte subite dall’ex fidanzato. Come riporta il Corriere del Veneto, il fatto è avvenuto nellatra venerdì 1 e sabato 2 marzo nell’appartamento della donna a. La 34enne Anna Paola Battaglini, artista circense, avrebbeto diil, anch’egli di 34 anni ma originario della Romania, per trenell’arco di pochi minuti. Prima lo avrebbe colpito con un coltello da cucina mentre si stava addormentando sul letto, ferendolo al collo. L’uomo si sarebbe svegliato riuscendo a ...

