La F1 e’ gestita da bambini miliardari in alleanza con i peggiori regimi Guardian

(Di martedì 5 marzo 2024) Ora che “gli avvoltoi volteggiano, i barbari sono alle porte e tutto ciò che un tempo era sacro viene reso profano”, si scopre che la Formula 1 ha un problema di credibilità. Che il caso “hot” della chat di Horner penalizzi il Circus. Lo stesso sistema che Horner descriveva solo l’anno scorso come “i Kardashian su ruote”. Non ci si crede… sfotte ironicamente Jonathan Liew sul. Il senso è: che tenerezza tutta questa presunta innocenza, “l’apparente sorpresa che un prodotto confezionato e venduto come una stupida soap opera personale sia in qualche modo degenerato in una stupida soap opera personale. L’assoluta incredulità che uno sport posseduto e gestito da uomini ricchi e irresponsabili e detenuto in alcune delle dittature più repressive del mondo possa occasionalmente mancare di trasparenza. La tardiva scoperta che in realtà potrebbe esistere qualcosa come ...