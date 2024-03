Un posto al sole | anticipazioni 4 marzo 2024 | un nuovo amico per Manuel

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ad Unal, il piccoloincontrerà unalla Terrazza, come rivelano ledella puntata in onda lunedì 4. Il bambino, infatti, andrà a vivere a Palazzo Palladini con sua madre Rosa, la quale ha accettato di sostituire Raffaele in guardiola durante la sua settimana bianca in Trentino con Renato, Niko e Jimmy. La Picariello, inizialmente, non era propensa ad accettare l'offerta di Giordano in quanto troppo presa dai suoi problemi personali legati allo sfratto e alle minacce da parte dei camorristi del clan Torrente. Poco dopo, però, su suggerimento di Clara, Giulia Poggi ha invitato Rosa a trasferirsi per un po' di tempo a casa sua in modo tale da poter prendere ildi Raffaele senza ...